4SIM: Разработана дорожная карта для подготовки национальной стратегии искусственного интеллекта

В Азербайджане разработана дорожная карта для подготовки национальной стратегии искусственного интеллекта.

В Азербайджане разработана дорожная карта для подготовки национальной стратегии искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Тамерлан Тагиев на мероприятии "Технологии для устойчивого развития: Технологии 4SI и облачные решения", организованном министерством экономики.

По его словам, в ближайшее время будет представлен проект закупок в сфере искусственного интеллекта:

"Наше первое сотрудничество в области цифровой торговли состоялось с братской Турцией. В настоящее время принимаются меры по налаживанию сотрудничества в области цифровой торговли с другими странами".

Тагиев подчеркнул, что в рамках правительства создана рабочая группа с участием представителей профильных учреждений по вопросам подготовки и утверждения стратегии цифровой экономики страны:

"Началась разработка стратегии с привлечением международной консалтинговой компании. Эта стратегия будет полезна для регулирования процесса цифровизации".