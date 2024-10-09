4SİM: Для граждан на освобожденных территориях будут доступны курсы на платформе Coursera

13^01

Жители освобожденных территорий Азербайджана получат возможность пройти бесплатно различные курсы на образовательной платформе Coursera.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров.

По его словам, данная инициатива будет реализована в рамках проекта Milli Coursera: "Мы организуем курсы по востребованным знаниям и навыкам для людей, проживающих там, в сотрудничестве с соответствующими структурами. Ожидается, что программа будет запущена в конце этого года или начале следующего".