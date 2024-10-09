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4SİM: Для граждан на освобожденных территориях будут доступны курсы на платформе Coursera

4SİM: Для граждан на освобожденных территориях будут доступны курсы на платформе Coursera 13^01
ИКТ
9 октября 2024 г. 13:20
4SİM: Для граждан на освобожденных территориях будут доступны курсы на платформе Coursera

Жители освобожденных территорий Азербайджана получат возможность пройти бесплатно различные курсы на образовательной платформе Coursera.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров.

По его словам, данная инициатива будет реализована в рамках проекта Milli Coursera: "Мы организуем курсы по востребованным знаниям и навыкам для людей, проживающих там, в сотрудничестве с соответствующими структурами. Ожидается, что программа будет запущена в конце этого года или начале следующего".

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Версия на азербайджанском языке 4SİM: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə köç etmiş vətəndaşlar üçün kurslar təşkil olunacaq

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