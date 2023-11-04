О нас

В Азербайджане зафиксировано наибольшее число взломов посредством вируса в новой модификации WhatsApp

В Азербайджане зафиксировано наибольшее число взломов посредством вируса в новой модификации WhatsApp Специалисты компании "Лаборатория Касперского" выявили новый вид вредоносного программного обеспечения, скрытого в зараженной модификации WhatsApp.
ИКТ
4 ноября 2023 г. 13:54
В Азербайджане зафиксировано наибольшее число взломов посредством вируса в новой модификации WhatsApp

Специалисты компании "Лаборатория Касперского" выявили новый вид вредоносного программного обеспечения, скрытого в зараженной модификации WhatsApp.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление компании, вирус, классифицированный как троян-шпион для устройств на Android, был обнаружен в модифицированных версиях мессенджера, которые распространялись посредством каналов в Telegram, главным образом среди пользователей.

Сообщается, что в период с 5 по 31 октября защитные системы "Лаборатории Касперского" блокировали более 340 тысяч попыток атак с применением данного трояна по всему миру, и наибольшее число случаев взлома – 49% приходятся на пользователей из Азербайджана.

Среди стран, с наибольшим числом взломов, числятся также Йемен, Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Троян способен похищать конфиденциальную информацию со смартфона, включая список контактов, а также инициировать запись звука с микрофона устройства, когда телефон включается или подключается к зарядному устройству.

Активация шпионского ПО происходит в критические моменты использования устройства, увеличивая риск незаметного перехвата информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 46% of victims of spyware spread by hackers through WhatsApp were from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hakerlərin “WhatsApp” vasitəsilə yaydığı casus proqramının qurbanlarının 46 %-i Azərbaycandan olub

Другие новости из категории

Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане
Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане
3 ноября 2023 г. 14:00
Глава МИД ФРГ: ЕИБ покроет 50% затрат на интернет-кабель через Черное море
Глава МИД ФРГ: ЕИБ покроет 50% затрат на интернет-кабель через Черное море
3 ноября 2023 г. 12:50
Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире
Назван новый самый мощный Android-смартфон в мире
3 ноября 2023 г. 04:15
Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана
Замминистра: До конца года фибероптический интернет охватит 55% территории Азербайджана
1 ноября 2023 г. 12:44
В Азерпочт произведено временное назначение
В "Азерпочт" произведено временное назначение
1 ноября 2023 г. 09:27
Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью
Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью
1 ноября 2023 г. 05:19
В Азербайджане восстановлен доступ к TikTok
В Азербайджане восстановлен доступ к TikTok
31 октября 2023 г. 13:31
Доходы ”Азеркосмоса от экспорта услуг снизились более чем на 25%
Доходы ”Азеркосмоса" от экспорта услуг снизились более чем на 25%
31 октября 2023 г. 13:06
Свыше 800 кибератак в госсекторе отразили в Азербайджане в этом году
Свыше 800 кибератак в госсекторе отразили в Азербайджане в этом году
31 октября 2023 г. 12:28
Началась регистрация на стипендиальную программу Technest
Началась регистрация на стипендиальную программу Technest
31 октября 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi