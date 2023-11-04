В Азербайджане зафиксировано наибольшее число взломов посредством вируса в новой модификации WhatsApp

Специалисты компании "Лаборатория Касперского" выявили новый вид вредоносного программного обеспечения, скрытого в зараженной модификации WhatsApp.

Специалисты компании "Лаборатория Касперского" выявили новый вид вредоносного программного обеспечения, скрытого в зараженной модификации WhatsApp.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление компании, вирус, классифицированный как троян-шпион для устройств на Android, был обнаружен в модифицированных версиях мессенджера, которые распространялись посредством каналов в Telegram, главным образом среди пользователей.

Сообщается, что в период с 5 по 31 октября защитные системы "Лаборатории Касперского" блокировали более 340 тысяч попыток атак с применением данного трояна по всему миру, и наибольшее число случаев взлома – 49% приходятся на пользователей из Азербайджана.

Среди стран, с наибольшим числом взломов, числятся также Йемен, Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Троян способен похищать конфиденциальную информацию со смартфона, включая список контактов, а также инициировать запись звука с микрофона устройства, когда телефон включается или подключается к зарядному устройству.

Активация шпионского ПО происходит в критические моменты использования устройства, увеличивая риск незаметного перехвата информации.