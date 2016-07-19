​30 студентов пройдут стажировку в Azercell

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Завершился прием документов и отборочный этап в "Программу летней стажировки - 2016", объявленной для студентов компанией Azercell Telecom. Еще 30 студентов получили возможность пройти стажировку в Azercell.

Как сообщили Report из компании, "Программа летней стажировки", основными участниками которой в этом году будут студенты Университета ADA, Университета Кавказ и Бакинского государственного университета, создает возможность для приобретения практических навыков в лидирующей компании телекоммуникационного сектора, а также применения накопленных в университете теоретических знаний в реальной рабочей обстановке. Отобранным в результате поэтапной оценки "Программы летней стажировки" студентам и выпускникам 2016 года будет предоставлена возможность двухмесячной стажировки в Azercell.

Помимо этого, студенты приобретут знания в области телекоммуникаций от первоисточника и примут участие в социально ответственных проектах. Данная программа также помогает молодежи в развитии их будущей карьеры. Для информации сообщим, что первый этап отборочного тура, проведенного 16-25 мая, состоял из рассмотрения заявок, поданных на программу.

Студенты и выпускники, которые получили приглашение на второй этап отборочного тура, прошли тестирование, интервью и различные задания. Оценивание проводилось по таким критериям, как академическая деятельность, теоретические знания по своей специальности и интересы.

Последний оценочный раунд – непосредственные интервью с представителями компании. По окончании программы стажировки, которая завершится в сентябре, участникам будут выданы сертификаты.

До сегодняшнего дня стажировку в рамках "Программы летней стажировки" компании Azercell прошли 103 студента.