25% желающих обучаться за государственный счет должны будут выбрать IT-специальность

В Азербайджане 25% желающих учиться за границей за счет государства должны будут выбрать сферу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В Азербайджане 25% желающих учиться за границей за счет государства должны будут выбрать сферу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

"За последние годы прием на бакалавриат по IT-специальностям в Азербайджане увеличился в несколько раз. Кроме того, профессия учителя в последние годы включает навыки работы с ИКТ", - добавил министр.