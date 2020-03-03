ОСГО: 19 организаций в Азербайджане пренебрегают информационной безопасностью

По данным компании Cybero, 19 из подвергнувшихся атаке организаций пренебрегают информационной безопасностью, несмотря на неоднократные атаки.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Особой службы государственной охраны (ОСГО) Азербайджана Турал Мамедов на мероприятии "Государственное облако".

По его словам, 63% вмешательств в информационные системы происходят из-за низкого уровня безопасности серверов: "Некоторые учреждения используют общие хостинги, даже если в их собственных информационных системах нет уязвимостей, они могут быть на других серверах. 37% вмешательств происходит из-за уязвимостей в коде. Большая часть атак происходит в США".

Т. Мамедов отметил, что в будущем после запуска "государственного облака" предотвращение подобных атак упростится.