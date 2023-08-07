16 госучреждений Нахчыванской АР подключены к сети AzStateNet

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжает мероприятия, связанные с подключением к сети AzStateNet и усилением безопасности государственных органов, расположенных в городе Нахчыване и на те

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики продолжает мероприятия, связанные с подключением к сети AzStateNet и усилением безопасности государственных органов, расположенных в городе Нахчыване и на территории Автономной Республики.

Как сообщили Report в Госслужбе, за 6 месяцев текущего года специальным трансмиссионным оборудованием для подключения к сети AzStateNet были обеспечены 16 государственных структур региона, электронные информационные ресурсы этих структур переведены в сеть AzStateNet.

Государственные учреждения, подключившиеся к сети AzStateNet с территории Автономной Республики, смогут по защищенным каналам передачи данных обмениваться информацией между собой и с государственными учреждениями, подключенными к сети AzStateNet из других регионов нашей республики, включая город Баку, а также пользоваться безопасным интернетом.