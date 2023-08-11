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15 госучреждений Карабаха и Восточного Зангезура подключились к сети AzStateNet

15 госучреждений Карабаха и Восточного Зангезура подключились к сети AzStateNet Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обеспечила 15 государственных учреждений, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, каналами передачи данных и Интернета посредством сети AzStateNet.
ИКТ
11 августа 2023 г. 11:51
15 госучреждений Карабаха и Восточного Зангезура подключились к сети AzStateNet

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обеспечила 15 государственных учреждений, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, каналами передачи данных и Интернета посредством сети AzStateNet.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, государственные учреждения, подключившиеся к сети AzStateNet, смогут по защищенным каналам передачи данных обмениваться информацией с госучреждениями, подключенными к этой же сети из других регионов страны, включая город Баку, а также пользоваться безопасным интернетом.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 15 dövlət qurumu “AzStateNet” şəbəkəsinə qoşulub

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