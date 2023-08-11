15 госучреждений Карабаха и Восточного Зангезура подключились к сети AzStateNet

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обеспечила 15 государственных учреждений, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, каналами передачи данных и Интернета посредством сети AzStateNet.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обеспечила 15 государственных учреждений, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, каналами передачи данных и Интернета посредством сети AzStateNet.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, государственные учреждения, подключившиеся к сети AzStateNet, смогут по защищенным каналам передачи данных обмениваться информацией с госучреждениями, подключенными к этой же сети из других регионов страны, включая город Баку, а также пользоваться безопасным интернетом.