135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах

135 участников стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта, будут обеспечены работой в регионах.

135 участников стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта, будут обеспечены работой в регионах.

Об этом было заявлено на встрече HR менеджеров крупных компаний, проведенной совместно с азербайджанским Институтом HR, сообщает Report со ссылкой на агентство.

На встрече, в которой приняли участие 15 компаний, основными темами обсуждения стали ускорение подготовки местных специалистов в области ИКТ, регулирование баланса между спросом и предложением на рынке труда и, самое главное, создание национального банка кадров ИКТ.