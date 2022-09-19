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135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах

135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах 135 участников стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта, будут обеспечены работой в регионах.
ИКТ
19 сентября 2022 г. 16:46
135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах

135 участников стипендиальной программы Technest, реализуемой Агентством инноваций и цифрового развития Министерства цифрового развития и транспорта, будут обеспечены работой в регионах.

Об этом было заявлено на встрече HR менеджеров крупных компаний, проведенной совместно с азербайджанским Институтом HR, сообщает Report со ссылкой на агентство.

На встрече, в которой приняли участие 15 компаний, основными темами обсуждения стали ускорение подготовки местных специалистов в области ИКТ, регулирование баланса между спросом и предложением на рынке труда и, самое главное, создание национального банка кадров ИКТ.

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Версия на азербайджанском языке Фото‘’Technest’’ Təqaüd Proqramının 135 iştirakçısı regionlarda işə götürüləcək

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