134 сотрудника госучреждений подверглись хакерским атакам в 2024 году

В Азербайджане 134 сотрудника из 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак в 2024 году.

В Азербайджане 134 сотрудника из 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак в 2024 году.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Жертвами хакеров стали также граждане, игнорировавшие правила информационной безопасности и кибергигиены при использовании интернета. Согласно данным, хакеры взломали 3 798 учетных записей, связанных с электронными услугами госучреждений. Жертвы также теряли личные данные, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Государственная служба проинформировала соответствующие госучреждения о выявленных инцидентах, предприняла меры для устранения последствий атак и провела проверки в ряде организаций.