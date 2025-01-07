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134 сотрудника госучреждений подверглись хакерским атакам в 2024 году

134 сотрудника госучреждений подверглись хакерским атакам в 2024 году В Азербайджане 134 сотрудника из 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак в 2024 году.
ИКТ
7 января 2025 г. 11:04
134 сотрудника госучреждений подверглись хакерским атакам в 2024 году

В Азербайджане 134 сотрудника из 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак в 2024 году.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Жертвами хакеров стали также граждане, игнорировавшие правила информационной безопасности и кибергигиены при использовании интернета. Согласно данным, хакеры взломали 3 798 учетных записей, связанных с электронными услугами госучреждений. Жертвы также теряли личные данные, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Государственная служба проинформировала соответствующие госучреждения о выявленных инцидентах, предприняла меры для устранения последствий атак и провела проверки в ряде организаций.

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Версия на английском языке Azerbaijani state service: 134 public employees were subjected to hacker attacks in 2024
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Ötən il 32 dövlət qurumunun 134 əməkdaşı haker hücumuna məruz qalıb

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