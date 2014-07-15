Страны СНГ планируют подписать соглашение о снижении стоимости роуминга

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Страны СНГ в конце 2014 - начале 2015 года планируют подписать соглашение о принципах осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной связи, в том числе в роуминге.

Как сообщает REPORT cо ссылкой на Интерфакс,об этом заявил глава госагентства по связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев в кулуарах 49-го совета глав администраций связи Регионального содружества, проходящего в Астане.

По его словам, реализация этого соглашения позволит в будущем снизить стоимость разговоров в роуминге в государствах СНГ.

"Сроки мы с коллегами обсуждали. В конце этого либо в начале следующего года мы подпишем это соглашение", - заявил А. Жумагалиев.

Региональное содружество в области связи - международная организация, выполняет координирующие функции в области электрической, почтовой связи и информатизации. Организация объединяет администрации связи 12 стран СНГ на правах полноправных участников (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина).

Также со статусом наблюдателей в работе содружества участвуют Болгария, Латвия, Литва, Эстония и Международный союз электросвязи