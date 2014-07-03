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    На орбиту выведен первый разведывательный спутник Азербайджана

    ​Французская компания Airbus Defence and Space вывела на орбиту Земли спутник ОАО «Азеркосмос»

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Французская компания Airbus Defence and Space вывела 30 июня на орбиту Земли спутник ОАО «Азеркосмос». Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов.

    Спутник SPOT-7 предназначен для зондирования поверхности земли. По словам министра, ведутся переговоры о передаче управления спутником «Азеркосмосу». 

    Согласно сообщению Airbus Defence and Space, запуск спутника позволит в режиме реального времени получать высокоточные и качественные изображения с поверхности Земли.

    Разведывательный спутник  сможет успешно работать на орбите не менее 10 лет. 

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