Министр транспорта и коммуникаций Литвы принял посла Азербайджана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Посол Литвы в Азербайджане Гасан Мамедзаде встретился с министром транспорта и коммуникаций Литвы Римантасом Синкевичусом.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и транспорта.

Посол поздравил Р. Синкевичуса с повторным назначением на пост министра транспорта и коммуникаций после президентских выборов в Литве.

Он отметил успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Стороны подчеркнули, что существует большой потенциал для развития сотрудничества в сферах ИКТ и транспорта, а также партнерства в инвестиционных проектах.