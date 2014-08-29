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    Министр транспорта и коммуникаций Литвы принял посла Азербайджана

    На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сферах ИКТ и транспорта

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Посол Литвы в Азербайджане Гасан Мамедзаде встретился с министром транспорта и коммуникаций Литвы Римантасом Синкевичусом.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и транспорта.

    Посол поздравил Р. Синкевичуса с повторным назначением на пост министра транспорта и коммуникаций после президентских выборов в Литве.

    Он отметил успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

    Стороны подчеркнули, что существует большой потенциал для развития сотрудничества в сферах ИКТ и транспорта, а также партнерства в инвестиционных проектах.

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