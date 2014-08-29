Министр транспорта и коммуникаций Литвы принял посла Азербайджана

Как сообщает Report, на встрече обсуждались двусторонние отношения и вопросы сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и транспорта.
Посол поздравил Р. Синкевичуса с повторным назначением на пост министра транспорта и коммуникаций после президентских выборов в Литве.
Он отметил успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.
Стороны подчеркнули, что существует большой потенциал для развития сотрудничества в сферах ИКТ и транспорта, а также партнерства в инвестиционных проектах.
Economic DepartmentАвтор новости
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