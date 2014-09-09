Количество электронных подписей в Азербайджане достигло 23 тысяч

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ / Количество электронных подписей, выданных в Азербайджане государственным учреждениям, правовым лицам и гражданам до 31 августа достигло 22 845.

Как сообщили Report в Министерстве связей и высоких технологий, статистические данные были опубликованы в сентябрьском издании бюллетеня "Электронное правительство".

Так, госучреждениям было выдано 14 490 сертификатов электронных подписей, правовым лицам - 2 956, а гражданам - 5 399.

Отметим, что электронная подпись является аналогом подписи человека в цифровом формате, она может обеспечить верификацию таких биологических признаков, как отпечатки пальцев, голос и др.