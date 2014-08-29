Информационно-вычислительный центр Минсвязи Азербайджана прошел ресертификационный аудит

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) Министерства связи и высоких технологий (МСВТ) Азербайджана прошел ресертификационный аудит и получил сертификат соответствия международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2005.

Как сообщили Report в минсвязи, ИВЦ стал первым в Азербайджане госпредприятием, получившим сертификат соответствия данному стандарту.

Выдача сотрудникам центра, госорганам и правовым лицам электронной подписи, управление сертификатом, его создание, обновление, приостановление и ликвидация, срок действия проверяются и сертифицируются на основе требований данного стандарта. Сертификат будет действовать до августа 2017 года. Повторную сертификацию планируется провести до 24 июня 2017 года. После получения указанного сертификата будут продолжены работы по внесению национального центра сертификационных услуг в доверенный список (trusted list) мировых сертификационных центров.

Отметим, что сертификацию ИВЦ проводила швейцарская компания SGS, аккредитованная в британском центре аккредитации UKAS. Компания проводит независимые экспертизы и считается мировым лидером в сфере сертификации.