Запущенный в космос разведывательный спутник Азербайджана сделал первые снимки

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Французская компания Airbus Defence and Space опубликовала первые снимки полученные со спутника SPOT-7 (Спутник по наблюдению за планетой Земля), запущенного совместно с ОАО "Азеркосмос".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Airbus Defence and Space, cнимки были получены спустя три дня с момента запуска спутника на орбиту. Эти изображения демонстрируют разнообразные ландшафты, показывая потенциал спутника SPOT-7, с точки зрения отображения природных ресурсов, картографирования городской зоны и агроэкологического мониторинга.

На снимках отображены территории Баку, острова Реюньон, островов Фиджи, Сиднея, Мекки, Танзании и др.

В информации говорится, что возможности спутника SPOT-7 совместно с SPOT-6 значительно превышают возможности запущенного в 2002 году спутника SPOT-5. Компания отмечает, что запуск двух спутников, открывает новую эру в исследовании планеты и обеспечат клиентов компании возможностью получения четких снимков высокого разрешения.