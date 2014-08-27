В Баку проводится заседание Регионального союза связи

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вчера в Баку началось 29-ое заседание Комиссии по координации международного сотрудничества Регионального союза связи (РСС).

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, заседание открыл заместитель министра связи и массовых коммуникаций России, председатель комиссии по координации международного сотрудничества Рашид Исмаилов.

"В рамках мероприятия будут обсуждены подготовка Регионального союза связи (РСС) к Всемирной конференции по развитию электросвязи Международного союза связи (МСС) в 2018 году, подготовка к полномочной конференции МСС 2014 года, проект программы сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между РСС и региональными организациями", - сказал председатель комиссии.

Выступивший на официальной церемонии открытия первый заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджана Ильтимас Мамедов отметил важное значение данного мероприятия для стран РСС.

«Вот уже много лет сектор информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане остается приоритетной сферой и интенсивно развивается. В этом году изменилось название министерства, а его полномочия заметно расширились. Уже начата работа по созданию при министерстве Национального центра ядерных исследований, ведутся исследования в области нанотехнологий. Также, для стимулирования инноваций действует государственный фонд развития информационных технологий и реализуется ряд других важных проектов», - отметил И. Мамедов.