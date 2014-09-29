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    Азербайджан занимает 63-е место по количеству интернет-пользователей

    50% интернет-пользователей Азербайджана подключаются к всемирной паутине через портативные устройства

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 63-е место по количеству пользователей cети Интернет. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Международного Союза Электросвязи. 

    В то же время по данным доклада, Азербайджан расположился на 23-ем месте списка по количеству домов, подключенных к Интернету.

    В докладе отмечается, что 2,5% пользователей в стране используют Интернет со скоростью 10 Мбит/c и выше. 

    Согласно документу, 50% интернет-пользователей Азербайджана подключаются к всемирной паутине через портативные устройства. 

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