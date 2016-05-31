Звонимир Бобан назначен заместителем генсека ФИФА

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Хорватии Звонимир Бобан назначен заместителем генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, З.Бобан будет курировать футбольную часть новой администрации ФИФА, сосредоточив внимание на развитии игры и организации соревнований.

Ранее 47-летний хорват занимал должность советника президента ФИФА Джанни Инфантино.

Еще одним заместителем генерального секретаря ФИФА назначен Марко Виллигер. Он будет отвечать за коммерческие и административные операции.