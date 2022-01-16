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Звезда "Реала" может перейти в "Манчестер Сити"

Звезда "Реала" может перейти в "Манчестер Сити" Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Манчестер Сити".
Футбол
16 января 2022 г. 19:33
Звезда Реала может перейти в Манчестер Сити
Винисиус Жуниор

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Манчестер Сити".

Как передает Report со ссылкой на El Nacional, "горожане" уже сделали первый официальный запрос в "Реал" по Винисиусу. Речь идет о трансфере игрока в "Манчестер Сити" следующим летом. При этом "Реал" не горит желанием продавать бразильца.

Тренерский штаб британского гранда видит в Винисиусе замену Феррану Торресу, который недавно перебрался в "Барселону".

За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провел за команду 145 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативные передачи.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл в 20 матчах, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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