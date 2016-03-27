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    ​Звезда "Реала" Карим Бензема купил самолет

    Стоимость самолета ориентировочно от 4 до 20 миллионов долларов

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема приобрел самолет.

    Как передает Report, покупкой игрок похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

    Как утверждает La Gazzetta dello Sport, Бензема купил самолет Gulfstream G200 Business Jet. Стоимость такого самолета – ориентировочно от 4 до 20 миллионов долларов в зависимости от года производства.

    Личными самолетами уже обладают такие звезды мирового спорта, как футболисты Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Неймар, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, боксер Флойд Мейвезер.

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