Звезда "Ливерпуля" рассказал о своем будущем в клубе

Крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона.

Крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

"Я действительно хочу выиграть Премьер-лигу с "Ливерпулем". Это мой последний год в клубе, поэтому я хочу сделать что-то особенное для города", - сказал Салах.

32-летний египетский футболист также отметил, что нет никакого прогресса между ним и клубом относительно нового контракта. Текущий контракт истекает летом 2025 года.

Отметим, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. За клуб он провел 375 матчей, забил 231 гол и отдал 105 результативных передач. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, в которых он отметился 20 голами и 17 результативными передачами.