Звезда "Баварии" выставил свою игровую футболку на благотворительный аукцион

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Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал в İnstagram пост, в котором он сообщил, что выставляет на аукцион игровую футболку с автографом.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с „Шальке“. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю её на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам", — написал Левандовски.

Less-App — проект, суть которого — продажа одежды известных людей в благотворительных целях. Польша, как и остальные страны Европы, испытывает серьёзную нагрузку на систему здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. В данный момент в стране подтверждено 5 955 случаев заражения COVID-19, 181 заболевший скончался.