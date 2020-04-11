Наверх

Звезда "Баварии" выставил свою игровую футболку на аукцион - ФОТО

​Звезда "Баварии" выставил свою игровую футболку на аукцион

© Robert Levandovski

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал в İnstagram пост, в котором он сообщил, что выставляет на аукцион игровую футболку с автографом.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с „Шальке“. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю её на аукцион в рамках проекта Less_app. Средства от продажи будут пожертвованы польским больницам", — написал Левандовски.

Less-App — проект, суть которого — продажа одежды известных людей в благотворительных целях. Польша, как и остальные страны Европы, испытывает серьёзную нагрузку на систему здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. В данный момент в стране подтверждено 5 955 случаев заражения COVID-19, 181 заболевший скончался.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!