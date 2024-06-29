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Зубир остается в "Карабахе"

Зубир остается в "Карабахе" Агдамский "Карабах" подписал новый контракт с Абделлой Зубиром.
Футбол
29 июня 2024 г. 20:28
Зубир остается в Карабахе

Агдамский "Карабах" подписал новый контракт с Абделлой Зубиром.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, команда согласовала с французским футболистом марокканского происхождения условия нового контракта, который истекал через несколько дней.

Новый контракт 32-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что Зубир перешел в "Карабах" в 2018 году. За это время он провел в Премьер-лиге 158 матчей и забил 43 гола. Полузащитник также вышел на поле в 84 матчах еврокубков и забил 14 раз. Француз является бомбардиром среди игроков азербайджанских клубов в европейских турнирах.

В составе "скакунов" игрок пять раз становился чемпионом Азербайджана и два раза выигрывал кубок страны.

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Версия на азербайджанском языке Abdullah Zubirin "Qarabağ"da qalacağı dəqiqləşib

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