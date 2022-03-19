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Зозуля назвал имена футболистов, которые активно помогают армии Украины

Зозуля назвал имена футболистов, которые активно помогают армии Украины Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада", рассказал, кто из украинских футболистов вместе с ним помогает украинской армии.
Футбол
19 марта 2022 г. 18:20
Зозуля назвал имена футболистов, которые активно помогают армии Украины

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Фуэнлабрада", рассказал, кто из украинских футболистов вместе с ним помогает украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, форвард признался, что был готов ехать в Украину, чтобы помогать бороться с российскими оккупантами, однако украинские военные отговорили его это делать.

"Очень многие. Я создал группу и спросил ребят, добавлять ли их в группу. Сразу же Зинченко, Миколенко, Вася Кравец из хихонского "Спортинга". Кравец – это вообще отдельная история. Мы с ним уже были на чемоданах, хотели ехать, но потом все-таки остались. Военные сказали, что здесь мы намного больше пользы принесем.

Пластун, Шахов, вчера позвонил Чигринский, Андрей Ярмоленко. Но Андрюха сейчас исключительно Черниговом занимается своими силами. Очень много кто. Скажу так: все, кто играет в Европе. Чтобы никто не обиделся.

На днях позвонил Саша Усик, сказал: "Рома, у меня две бригады, их нужно одеть. С меня – финансы и все остальное, с тебя – логистика". Звонят очень много людей, от которых я этого никогда в жизни не ожидал", - сказал Зозуля в интервью программе "Денисов Time".

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