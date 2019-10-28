СМИ: "Золотой мяч" получит Криштиану Роналду

Приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч", вручаемый французским журналом France Football, в 2019 году получит португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, члены делегации France Football посетили Турин и провели встречу с представителем 34-летнего футболиста и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

Предполагается, что журналисты записали интервью с игроком, которое будет опубликовано после объявления победителя.

Обладатель приза будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле. В списке кандидатов на приз значатся 30 игроков.

Отметим, что France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году, чаще всех награды получали Роналду и аргентинец Лионель Месси - по пять раз, трижды лучшим игроком признавались француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен.