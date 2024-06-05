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Золотой мяч Марадоны снят с аукциона

Золотой мяч Марадоны снят с аукциона Золотой мяч, обладателем которого был экс-капитан и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, сняли с аукциона дома Aguttes во Франции.
Футбол
5 июня 2024 г. 16:39
Золотой мяч Марадоны снят с аукциона

Золотой мяч, обладателем которого был экс-капитан и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, сняли с аукциона дома Aguttes во Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, продажа трофея была приостановлена, так как члены семьи Диего Марадоны утверждают, что он был украден в 1989 году.

Французский суд запретил продажу и изъял трофей до выяснения всех обстоятельств.

Золотой мяч Марадона получил через 10 лет после победы аргентинской команды на ЧМ-1986.

Стоимость трофея оценивается в несколько миллионов долларов. Торги по его продаже должны были пройти в аукционном доме Aguttes 6 июня. Приз мог стать самым дорогим лотом в истории спорта.

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Версия на азербайджанском языке Maradonanın “Qızıl top” mükafatı hərracdan çıxarılıb

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