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"Золотой мяч": Еще один игрок отказался от посещения церемонии вручения

"Золотой мяч": Еще один игрок отказался от посещения церемонии вручения Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча".
Футбол
29 ноября 2021 г. 22:15
Золотой мяч: Еще один игрок отказался от посещения церемонии вручения

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча".

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду также не будет присутствовать на торжестве. Церемония состоится сегодня, 29 ноября. Ее начало запланировано на 23:30 - бакинское время.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).

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