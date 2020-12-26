О нас
Report Georgia
Аудио новости

Знаменитый тренер может возглавить "Спартак"

Знаменитый тренер может возглавить "Спартак" Испанский специалист Рафаэль Бенитес находится в списке кандидатов на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".
Футбол
26 декабря 2020 г. 07:32
Знаменитый тренер может возглавить Спартак
Рафаэль Бенитес

Испанский специалист Рафаэль Бенитес находится в списке кандидатов на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации Скиры, на пост главного тренера "Спартака" также претендует португалец Леонарду Жардим, последним местом работы которого был "Монако". Московский клуб также был заинтересован в услугах главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби, но получил отказ от итальянского специалиста.

Напомним, что 16 декабря после матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона. В пятницу клуб объявил, что немецкий специалист полностью отработает свой контракт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məşhur mütəxəssis "Spartak"ın baş məşqçisi ola bilər

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi