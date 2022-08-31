Знаменитый немецкий футболист станет экспертом в игре "Карабаха"

Чемпионом мира и Европы в составе сборной Германии по футболу Лотар Маттеус будет экспертом в игре "Карабаха".

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии по футболу Лотар Маттеус будет работать экспертом в игре "Карабаха".

Как передает Report, 61-летний знаменитый футболист выступит на телеканале RTL в качестве эксперта вместе с чемпионом мира Карлом-Хайнцем Риддлом и тележурналистом Лауры Папендик.

RTL приобрела права на трансляцию игр Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций в Германии. Первой трансляцией телеканала станет игра "Фрайбург" - "Карабах", которая состоится 8 сентября.

Напомним, что 8 сентября "Карабах" будет гостем "Фрайбурга". Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лотар Маттеус стал чемпионом Европы 1980 года и чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии.