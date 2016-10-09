Злоумышленники ограбили дом бывшего футболиста сборной Бразилии Ромарио

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Группа злоумышленников ограбила дом бывшего нападающего сборной Бразилии по футболу Ромарио.

Как передает Report, об этом сообщает портал Sport.es.

Преступники украли портативный компьютер и большое количество игровых футболок Ромарио. Грабители были задержаны на автобусной остановке неподалеку от места преступления, при них находились все украденные вещи.

Ромарио завершил карьеру игрока в 2008 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 1994 года. В 2010 году был избран в нижнюю палату национального конгресса от социалистической партии Бразилии.