​Златко Далич: "Азербайджан заслуженно сравнял счет"

"Поздравляю сборную Азербайджана с этим результатом. Сегодня мы хорошо начали игру, имели много шансов, забили быстрый гол, но затем вратарь Азербайджана здорово играл".

Как передает Report, этом заявил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на пресс-конференции после матча с Азербайджаном.

"Во втором тайме соперник хорошо действовал, и мы ему позволили это. Родные трибуны также погнали азербайджанских футболистов вперед. Придется смириться с таким результатом и готовиться к следующим матчам. Если бы сделали быстрые замены, возможно, игра пошла бы иначе. У Анте Ребича было два голевых момента, но он их упустил. Однако я не стал его заменять, желая выказать ему свое доверие. Увы, мы не забили, а соперник сыграл хорошо и отметился заслуженным голом. Азербайджан и в первом матче в Загребе проявил себя с хорошей стороны. Я тогда сказал, что эта команда отнимет очки у других сборных. Странно, что она этого не сделала.

Можно ли назвать «Бакселл Арену» адским стадионом для Хорватии? Ни один стадион не может быть адом. Просто надо использовать свои моменты», - цитирует Далича