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Златан Ибрагимович вошел в историю итальянской серии А

Златан Ибрагимович вошел в историю итальянской серии А В Италии состоялся матч 9-го тура Серии А, в котором "Милан" в гостях обыграл "Болонью" со счетом 4:2.
Футбол
24 октября 2021 г. 09:56
Златан Ибрагимович вошел в историю итальянской серии А
Златан Ибрагимович

В Италии состоялся матч 9-го тура Серии А, в котором "Милан" в гостях обыграл "Болонью" со счетом 4:2.

Как передает Report со ссылкой на Opta, автором одного из голов "Милана" стал шведский форвард Златан Ибрагимович. Футболист стал четвертым игроком в истории, кому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта.

При этом лишь эти трое забивали в чемпионате Италии в более позднем возрасте, чем Ибрагимович. Костакурте был 41 год и 25 дней, Пиоле - 40 лет и 131 день, Верховоду - 40 лет и 47 дней. Златану на момент матча было 40 лет и 20 дней.

После девяти матчей "Милан" с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, обгоняя идущий вторым "Наполи" на одно очко. При этом у неаполитанцев есть игра в запасе.

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Версия на азербайджанском языке Zlatan İbrahimoviç İtaliya A Seriyasında tarixə düşüb

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