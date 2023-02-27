Златан Ибрагимович сыграл за "Милан" впервые за 280 дней

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 280 дней. Это произошло в матче 24-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (2:0).

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 280 дней. Это произошло в матче 24-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (2:0).

Как передает Report, швед появился на газоне на 74-й минуте, заменив французского форварда Оливье Жиру.

Напомним, в мае Ибрагимович перенес операцию, после чего проходил процесс реабилитации. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за "россонери", в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

"Милан" набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника - "Интер". В активе "Аталанты» по-прежнему 41 очко, команда Джана Пьеро Гасперини расположилась на шестой строчке. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Фиорентиной", а "Аталанта" примет "Удинезе".