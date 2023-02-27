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Златан Ибрагимович сыграл за "Милан" впервые за 280 дней

Златан Ибрагимович сыграл за "Милан" впервые за 280 дней Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 280 дней. Это произошло в матче 24-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (2:0).
Футбол
27 февраля 2023 г. 04:43
Златан Ибрагимович сыграл за Милан впервые за 280 дней

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 280 дней. Это произошло в матче 24-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (2:0).

Как передает Report, швед появился на газоне на 74-й минуте, заменив французского форварда Оливье Жиру.

Напомним, в мае Ибрагимович перенес операцию, после чего проходил процесс реабилитации. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за "россонери", в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

"Милан" набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника - "Интер". В активе "Аталанты» по-прежнему 41 очко, команда Джана Пьеро Гасперини расположилась на шестой строчке. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Фиорентиной", а "Аталанта" примет "Удинезе".

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Версия на азербайджанском языке İbrahimoviç 280 günlük aradan sonra meydana çıxıb

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