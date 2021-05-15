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Златан Ибрагимович пропустит чемпионат континента

Златан Ибрагимович пропустит чемпионат континента Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы
Футбол
15 мая 2021 г. 17:35
Златан Ибрагимович пропустит чемпионат континента
Златан Ибрагимович

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Ибрагимович получил травму в матче 35-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (3:0).

"Сегодня Златан сообщил главному тренеру сборной Швеции Янне Андерссону, что из-за травмы он не сможет участвовать в чемпионате Европы этим летом", - говорится в заявлении пресс-службы.

В марте 39-летний форвард впервые после чемпионата Европы 2016 года, по окончании которого он объявил о завершении карьеры в национальной команде, был вызван в сборную Швеции. Он провел две встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Грузии (1:0) и Косова (3:0).

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Версия на азербайджанском языке Zlatan İbrahimoviç Avropa çempionatında iştirak edə bilməyəcək

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