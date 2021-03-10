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Златан Ибрагимович оправдан по делу о расизме

Златан Ибрагимович оправдан по делу о расизме Федерация футбола Италии (FIGC) завершила разбирательство по делу о стычке форварда "Милана" Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку
Футбол
10 марта 2021 г. 22:55
Златан Ибрагимович оправдан по делу о расизме

Федерация футбола Италии (FIGC) завершила разбирательство по делу о стычке форварда "Милана" Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку.

Как передает Report, у футболистов произошел конфликт в четвертьфинале Кубка Италии. Оба игрока получили по желтой карточке, Златан позже был удален, а "Интер" выиграл матч, забив на 97-й минуте (2:1).

В ходе стычки форвард "россонери" сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел".

Федерация не нашла в словах Златана расизма. Поведение обоих игроков было расценено как неспортивное.

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Версия на азербайджанском языке İbrahimoviç rasizm işində bəraət aldı

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