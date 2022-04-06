Златан Ибрагимович может завершить карьеру

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может завершить карьеру в случае, если миланский клуб выиграет чемпионат Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, контракт 40-летнего шведа с "Миланом" истекает летом 2022 года, а переговоры о преодолении еще не начались. Несмотря на решение Ибрагимовича, "Милан" находится в поисках нового нападающего на следующий сезон.

В случае если Ибрагимович захочет продолжать карьеру, клуб предложит ему более низкую зарплату. По текущему контракту форвард зарабатывает около 7 миллионов евро в год.

За 23-летнюю карьеру Ибрагимович забил 559 голов.

В сезоне-2021/22 форвард провел за "Милан" 23 матча и забил 8 голов.