О нас

Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера

Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера Экс-форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду в качестве тренера.
Футбол
1 ноября 2023 г. 05:47
Златан Ибрагимович может вернуться в Милан в качестве тренера

Экс-форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду в качестве тренера.

Как передает Report, об этом сообщает Corriere della Sera.

Сейчас Ибрагимович думает над предложением владельца "Милана" Джерри Кардинале. Швед еще не решил, чем хочет заниматься после окончания карьеры.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский "Милан", в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский "Аякс", "Барселону", туринский "Ювентус", миланский "Интер", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы
ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы
31 октября 2023 г. 22:45
Сборная Азербайджана одержала очередную победу в Лиге наций
Сборная Азербайджана одержала очередную победу в Лиге наций
31 октября 2023 г. 18:18
Лига наций: Женская сборная Азербайджана по футболу встретится с Черногорией
Лига наций: Женская сборная Азербайджана по футболу встретится с Черногорией
31 октября 2023 г. 09:54
Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол
Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол
31 октября 2023 г. 07:07
Лионель Месси в восьмой раз выиграл Золотой мяч
Лионель Месси в восьмой раз выиграл "Золотой мяч"
31 октября 2023 г. 01:36
Манчестер Сити и Барселону признали лучшими командами года
"Манчестер Сити" и "Барселону" признали лучшими командами года
31 октября 2023 г. 01:02
Голкипер сборной Аргентины получил награду имени Льва Яшина
Голкипер сборной Аргентины получил награду имени Льва Яшина
31 октября 2023 г. 00:54
Назван лучший нападающий года по версии France Football
Назван лучший нападающий года по версии France Football
31 октября 2023 г. 00:41
Беллингем признан лучшим молодым игроком года
Беллингем признан лучшим молодым игроком года
31 октября 2023 г. 00:09
Премьер-лига: Араз-Нахчыван обыграл Карабах
Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карабах"
30 октября 2023 г. 21:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi