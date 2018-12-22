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    Златан Ибрагимович будет получать рекордную зарплату

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может стать рекордсменом Главной лиги соккера (МЛС).

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, по новому контракту с клубом 37-летний нападающий заработает за следующий год от 7 до 7,5 миллиона долларов.

    Этот оклад может стать новым рекордом лиги.

    На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги считается бразильский полузащитник Кака, который в сезоне-2017 заработал в "Орландо Сити" 7,17 миллиона долларов.

    В 2018 году Ибрагимович заработал в клубе 1,5 миллиона долларов. В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола и сделал десять результативных передач.

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