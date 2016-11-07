Златан Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории Премьер-лиги Англии - ВИДЕО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, в матче 11-го тура АПЛ против "Суонси" (3:1) шведский футболист оформил дубль. 35-летнему шведу понадобилось 694 матча, чтобы забить 400 мячей. Дубль он оформил в течение 12 минут.

Отметим, что ранее Златан Ибрагимович играл за такие клубы, как шведский "Мальме", голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону" и французский ПСЖ. Напомним, первый гол в истории АПЛ забил игрок "Шеффилд Юнайтед" Брайн Дин 15 августа 1992 года. 10-тысячный гол забил нападающий "Тотенхема" Лес Фердинанд, 15-тысячный - защитник "Фулхэма" Мориц Фольц (20 декабря 2006 года). А 21 декабря 2011 года, нападающий "Астон Виллы" Марк Олбрайтон стал автором 20-тысячного гола, забив мяч в ворота лондонского "Арсенала".