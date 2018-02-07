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    "Зиря" заключил контракт с новым нападающим - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" заключил контракт с футболистом сборной Тринидада и Тобаго Джомалом Уильямсом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 23-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

    Дж.Уильямс взят в аренду из клуба "W Connection". Согласно достигнутой между сторонами договоренности, право на продление арендного контракта с форвардом или же его окончательного трансфера остается за "Зиря".

    Новый трансфер будет выступать в клубе под номером 29. 

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