"Зиря" заключил контракт с новым нападающим - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" заключил контракт с футболистом сборной Тринидада и Тобаго Джомалом Уильямсом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 23-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

Дж.Уильямс взят в аренду из клуба "W Connection". Согласно достигнутой между сторонами договоренности, право на продление арендного контракта с форвардом или же его окончательного трансфера остается за "Зиря".

Новый трансфер будет выступать в клубе под номером 29.