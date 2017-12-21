"Зиря" встретится в Анталии с польским и российским клубами

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Определились две команды-соперницы азербайджанского клуба "Зиря", которая проведет проверочный матч во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталии.

Как сообщили Report в клубе, 27 января наши футболисты встретятся с польской командой "Краковия" , а 30 января - российским клубом I дивизиона - "Авангард".

Еще один проверочный матч пройдет 2 февраля. Имя соперника станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что бывшие футболисты "Габалы" Сергей Зенёв и Хави Эрнандес в настоящее время носят форму команды "Краковия".