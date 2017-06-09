"Зиря" подписал контракт с бывшим футболистом израильского клуба

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" осуществил очередной трансфер.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Айхан Аббасов. Молодой специалист сказал, что с полузащитником Давидом Манга Лембе заключен контракт на 2 года.

Манга, родившийся 3 февраля 1989 года в столице Франции - Париже, является воспитанником клуба ПСЖ. Его последним местом работы был израильский клуб "Хапоэль" (Кирьят-Шмона). А раньше Манга выступал в "Айзенштадт" (Австрия), "Мюнхен 1860" (Германия) и на условиях аренды в "Хапоэль" (Рамат-Ган). 28-летний футболист был 9 раз приглашен в национальную сборную Центральноафриканской Республики. В тех матчах он забил 2 гола.

Отметим, что в сезоне 2017/2018 клуб "Зиря" будет представлять Азербайджан в Лиге Европы.