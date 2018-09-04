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    "Зиря" намерен вовлечь в состав клуба покинувшего "Кешля" футболиста

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Зиря" намерен вовлечь в состав клуба покинувшего "Кешля" футболиста Адриана Скарлатаке. 

    Об этом Report заявил главный тренер клуба "Зиря" Самир Абасов. 

    По его словам, румынского защитника хотят видеть в команде как руководство клуба, так и он сам. 

    40-летний специалист отметил, что в реализации данного трансфера мнение Скарлатаке сыграет важную роль. 

    Он заявил, что вопрос перехода 32-летнего игрока в "Зиря" уточнится в ближайшие 2-3 дня. 

    Отметим, что "Кешля" аннулировал контракт с Адрианом Скарлатаке по обоюдному согласию. 

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