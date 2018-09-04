Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Зиря" намерен вовлечь в состав клуба покинувшего "Кешля" футболиста Адриана Скарлатаке.

Об этом Report заявил главный тренер клуба "Зиря" Самир Абасов.

По его словам, румынского защитника хотят видеть в команде как руководство клуба, так и он сам.

40-летний специалист отметил, что в реализации данного трансфера мнение Скарлатаке сыграет важную роль.

Он заявил, что вопрос перехода 32-летнего игрока в "Зиря" уточнится в ближайшие 2-3 дня.

Отметим, что "Кешля" аннулировал контракт с Адрианом Скарлатаке по обоюдному согласию.