"Зиря» и "Сумгайыт" сыграли вничью, "Сабаил" одержал победу над "Кешлей"

Состоялись еще два матча XII тура азербайджанской премьер-лиги

Состоялись еще два матча XII тура азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча в поселке Зиря между одноименной командой и "Сумгайытом" завершилась со счетом 2:2.

В составе "Сумгайыта" отличились Мурад Хачаев (11-ая минута) и Рагим Садыгов (57-ая минута), а у хозяев свои имена на табло записали Агабала Рамазанов (56-ая минута) и Гисмят Алиев (62-ая минута).

В другой встрече тура "Сабаил" одержал выездную победу над "Кешлей" - 2:0. Голы забили Урфан Аббасов и Афран Исмайлов на 11-ой и 17-ой минутах соответственно.

Отметим, что в первом матче дня "Габала" дома сыграла вничью с "Карабахом" - 1:1. Тур завершится игрой "Сабах" - "Нефтчи".