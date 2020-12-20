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"Зиря» и "Сумгайыт" сыграли вничью, "Сабаил" одержал победу над "Кешлей"

"Зиря» и "Сумгайыт" сыграли вничью, "Сабаил" одержал победу над "Кешлей" Состоялись еще два матча XII тура азербайджанской премьер-лиги
Футбол
20 декабря 2020 г. 18:15
Зиря» и Сумгайыт сыграли вничью, Сабаил одержал победу над Кешлей

Состоялись еще два матча XII тура азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча в поселке Зиря между одноименной командой и "Сумгайытом" завершилась со счетом 2:2.

В составе "Сумгайыта" отличились Мурад Хачаев (11-ая минута) и Рагим Садыгов (57-ая минута), а у хозяев свои имена на табло записали Агабала Рамазанов (56-ая минута) и Гисмят Алиев (62-ая минута).

В другой встрече тура "Сабаил" одержал выездную победу над "Кешлей" - 2:0. Голы забили Урфан Аббасов и Афран Исмайлов на 11-ой и 17-ой минутах соответственно.

Отметим, что в первом матче дня "Габала" дома сыграла вничью с "Карабахом" - 1:1. Тур завершится игрой "Сабах" - "Нефтчи".

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Версия на азербайджанском языке "Zirə" "Sumqayıt"la heç-heçə etdi, "Səbail" "Keşlə"yə qalib gəldi

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