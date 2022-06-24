О нас

Команда "Зира" отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор

Команда "Зира" отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор Завершив подготовку в Баку, "Зира" отправилась на 2-й этап учебно-тренировочного сбора в турецкий город Болу.
Футбол
24 июня 2022 г. 17:23
Команда Зира отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор

Завершив подготовку в Баку, "Зира" отправилась на 2-й этап учебно-тренировочного сбора в турецкий город Болу.

Как сообщили Report в клубе, "орлы" проведут 2 контрольных матча в течение двухнедельного периода сбора. Один из соперников уже известен. Представитель столицы встретится с клубом "Германштадт", выступающим в I румынской лиге. Время и место встречи пока неизвестны.

7 июля "Зира" проведет заключительный этап подготовки к матчам 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против израильского "Маккаби" (Тель-Авив).

Отметим, что первая встреча между "Зира" и "Маккаби" состоится 21 июля на "Dalğa Arena" в Баку. Матч начнется в 20:00. Вторая встреча состоится 28 июля на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве и начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Zirə" təlim-məşq toplanışı üçün Türkiyəyə yollanıb

Экслюзивные новости

Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi