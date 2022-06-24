Команда "Зира" отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор

Завершив подготовку в Баку, "Зира" отправилась на 2-й этап учебно-тренировочного сбора в турецкий город Болу.

Завершив подготовку в Баку, "Зира" отправилась на 2-й этап учебно-тренировочного сбора в турецкий город Болу.

Как сообщили Report в клубе, "орлы" проведут 2 контрольных матча в течение двухнедельного периода сбора. Один из соперников уже известен. Представитель столицы встретится с клубом "Германштадт", выступающим в I румынской лиге. Время и место встречи пока неизвестны.

7 июля "Зира" проведет заключительный этап подготовки к матчам 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против израильского "Маккаби" (Тель-Авив).

Отметим, что первая встреча между "Зира" и "Маккаби" состоится 21 июля на "Dalğa Arena" в Баку. Матч начнется в 20:00. Вторая встреча состоится 28 июля на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве и начнется в 21:30 по бакинскому времени.