Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Тест главного тренера "Реала" дал положительный результат

Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.