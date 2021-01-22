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Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Зинедин Зидан заразился коронавирусом Тест главного тренера "Реала" дал положительный результат
Футбол
22 января 2021 г. 16:26

Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.

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