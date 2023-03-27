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Зинедин Зидан выдвинул два требования для возможного возвращения в "Реал Мадрид"

Зинедин Зидан выдвинул два требования для возможного возвращения в "Реал Мадрид" Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул своему бывшему клубу два требования для своего возможного возвращения на пост наставника в конце сезона.
Футбол
27 марта 2023 г. 13:57
Зинедин Зидан выдвинул два требования для возможного возвращения в Реал Мадрид

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул своему бывшему клубу два требования для своего возможного возвращения на пост наставника в конце сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Defensa Central, французский специалист выразил желание в третий раз в своей карьере возглавить мадридский клуб. По информации источника, при этом Зидан требует от "Реала" включить в тренерский штаб специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.

Также французский специалист настаивает на том, что в составе "Реал Мадрид" должен остаться бельгийский футболист Эден Азар.

Зидан может в третий раз стать главным тренером "Реала", если летом клуб распрощается с нынешним наставником Карло Анчелотти.

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Версия на английском языке Zinedine Zidane makes two bold requests to Real Madrid
Версия на азербайджанском языке Zinəddin Zidan "Real Madrid"ə qayıtmaq üçün iki şərt irəli sürüb

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