Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера "Реал Мадрида"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил покинуть клуб.

Как сообщает Report, 46-летний специалист официально заявит о своем решении на сегодняшней пресс-конференции.

Здесь также ожидается присутствие президента клуба Флорентино Переса.

Отметим, что Зидан возглавил клуб в 2016 году. С 4 января 2016 года его назначили главным тренером на место Рафаэля Бенитеса.

З.Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, один раз стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.