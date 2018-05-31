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    Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера "Реал Мадрида"

    46-летний специалист официально заявит о своем решении на сегодняшней пресс-конференции

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил покинуть клуб.

    Как сообщает Report, 46-летний специалист официально заявит о своем решении на сегодняшней пресс-конференции.  

    Здесь также ожидается присутствие президента клуба Флорентино Переса. 

    Отметим, что Зидан возглавил клуб в 2016 году. С 4 января 2016 года его назначили главным тренером на место Рафаэля Бенитеса. 

    З.Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА, один раз стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира.

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